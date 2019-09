DTM-Vizemeister Rene Rast hat einen riesigen Schritt zum Gewinn der Serie in diesem Jahr getan. Der Audi-Pilot mit Wohnort in Vorarlberg gewann am Samstag das erste von zwei Rennen am Nürburgring und vergrößerte seinen Vorsprung im Klassement auf komfortable 47 Zähler. Gesamtzweiter ist der Schweizer Nico Müller, der nach einer Durchfahrtsstrafe wegen eines Frühstarts 16. und Letzter wurde.