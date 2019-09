Auf 76 Seiten beleuchten die Experten der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) die „Nasen-Landung“ des US-Fliegers, Baujahr 2008. Ein Faktor war maßgeblich: Die Piloten – US-Amerikaner (70, 56) – hatten vergessen, die Sicherungsbolzen des Fahrwerks zu entfernen. Auch weil das normalerweise dort hängende Fähnchen „Remove before Flight“ tage zuvor in Dubrovnik vom Winde verweht wurde. In der Luft entschied sich die Crew zur Rücklandung. Danach haben Pilot und Co unter Stress falsche Entscheidungen getroffen, und auch Regeln missachtet.