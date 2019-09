In Holzhausen und Oftering in Oberösterreich droht die nächste „Schweinerei“. Alarmiert durch einen „Krone“-Bericht über die Geruchsbelästigung durch einen Wohlleben-Schweinestall in Buchkirchen bei Wels, wollen Anrainer in der Ortschaft Jebenstein einen solchen vor ihren Nasen schon in der Planungsphase verhindern.