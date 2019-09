Bei schweren Unwettern mit Rekord-Regenfällen sind an der spanischen Mittelmeerküste seit Mittwochabend mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Leiche des sechsten Opfers, eines 41 Jahre alten Mannes, sei am Samstag in einem ländlichen Gebiet der Gemeinde Orihuela in der ostspanischen Provinz Alicante gefunden worden, teilten die Behörden mit. Ein Video (siehe oben) zeigt Überschwemmungen in der Stadt Murcia.