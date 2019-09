Völlig ausgebrannt ist am Freitag Abend ein Pkw in Schwaz. Der einheimische Lenker (64) bemerkte während der Fahrt auf der Innsbrucker Straße, dass Rauch aus dem Motorraum drang und hielt in der Nähe des Sportplatzes an. Doch als der 64-Jährige das Problem beheben wollte, bekam er die Motorhaube nicht auf.