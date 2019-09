Weil es selbst keine Handyverträge mehr abschließen konnte, überredete ein Paar einen befreundeten Burgenländer, das auf seinen Namen zu tun. Sie würden ihm die monatlichen Rechnungsbeträge dann überweisen. In seiner Gutgläubigkeit ließ sich der 21-Jährige darauf ein. Allein, das Geld sah er nie. Am Ende saß der Gutgläubige auf einem Schuldenberg von rund 16.000 Euro und wusste nicht mehr weiter. Weil alle gütlichen Versuche, das Paar zur Bezahlung zu überreden, nicht fruchteten, ließ er sich dazu hinreißen, den Mann und die Frau per SMS zu bedrohen. Schließlich trafen sich alle drei vor Gericht wieder. Das Pärchen wurde wegen Betrug dazu verurteilt, dem Burgenländer 600 Euro zu bezahlen. Der wiederum musste wegen „Stalking“ 300 Euro an das Paar überweisen - was er auch tat.