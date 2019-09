20.000 Euro - Geld, das die Familie, die derzeit dank Spenden von Unterstützern ihrer ehemaligen steirischen Heimatgemeinde in einer kleinen Wohnung in Ulan-Bator untergekommen ist, wie der „Standard“ berichtet, nicht hat. Auch war es ihr in der Vergangenheit aufgrund des Asylstatus nicht möglich, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Der Ende Oktober 2015 gestellte Asylantrag wurde bei der Berufung am 29. Jänner 2019 schlussendlich rechtskräftig abgelehnt, so das Blatt.