„Von Beginn an viele Tausende Schilling investiert“

Wie entstand diese große Sammlung? Als junger Journalist in Wien begann Fischer, sich für Medien zu interessieren. „Diese Affinität nicht nur zum Journalismus, sondern auch zu den Medien, das hat mich immer schon begeistert.“ Natürlich ist auch viel Geld in diese Leidenschaft geflossen: „Es waren von Beginn an viele Tausende Schilling, die ich investiert habe.“