Nach dem plötzlichen Platzen der türkis-blauen Koalition wurde es ruhig in der Causa Umweltbundesamt. Ob die aktuelle Übergangsregierung das Vorhaben überhaupt vorantreiben will, erscheint fraglich. Nach der Wahl werden die Karten zudem neu gemischt. Die Stadt Wien hofft jetzt, die neue Bundesregierung doch noch von den Vorteilen eines Standortes in der Bundeshauptstadt überzeugen zu können. Angeboten wurde zuletzt ein Grundstück beim Einkaufszentrum City Gate an der U1-Station Aderklaaer Straße. Dort könnte ein modernes mehrgeschoßiges Gebäude errichtet werden.