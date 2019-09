„Das besondere Highlight wird bestimmt ,Wie a Kind‘ sein“, so Regen. Dass sie dieses Lied mit der Grazer Philharmoniker spielen darf, sei für sie selbst vielleicht noch fantastischer als für das Publikum. Die Freiluftaufführung um 20 Uhr am Hauptplatz bildet den Abschluss von „VolXmusik on Air“ - Konzerten unterschiedlicher Musikgruppen, die den ganzen Tag über die Innenstadt zum Erklingen bringen. Davor zeigen die Quetschklampfa und ihr „Fuixjazz“ um 18 Uhr, was alles in der steirischen Harmonika steckt.