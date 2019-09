Aufsteiger WSG Tirol hat am Samstag den zweiten Sieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert! Die zuletzt fünf Spiele sieglosen Wattener gewannen in Mattersburg mit 2:0 (1:0) und lösten die Burgenländer auf Tabellenplatz sieben ab. Zlatko Dedic war mit einem verwandelten Handelfmeter (18.) Matchwinner, Sebastian Santin besorgte in der Nachspielzeit den Endstand.