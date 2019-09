Ebenfalls sieben Zähler hat Borussia Mönchengladbach von Ex-Salzburg-Coach Marco Rose am Konto. Die „Fohlen“ setzten sich im Rhein-Derby beim 1. FC Köln mit 1:0 (1:0) durch, Alassane Plea (14.) krönte eine dominante Vorstellung der Gäste, bei denen Stefan Lainer über die gesamte Spielzeit mitwirkte. Zugleich war es eine gelungene Generalprobe für das Europa-League-Duell mit dem Wolfsberger AC am Donnerstag. Louis Schaub wurde bei Köln in der 74. Minute ausgewechselt.