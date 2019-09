Das Handy des Vermissten zu orten, wäre in diesem Fall übrigens „das letzte Mittel der Wahl gewesen“, so Polizeisprecher Markus Dittrich auf krone.at-Nachfrage. „Es hätte dabei auch erst Kontakt mit dem Netzbetreiber aufgenommen werden müssen. Dies dauert einige Zeit.“ Auch käme diese Vorgehensweise eher bei Einsätzen in Betracht, „wo Personen schon längere Zeit nicht mehr erreichbar sind oder vermisst werden“, so Dittrich.