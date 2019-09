Die Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs Ocean Viking dürfen nach fast zwei Wochen der Irrfahrt nun endlich in Italien an Land gehen. Die italienischen Behörden hätten dem Schiff an Samstag die Einfahrt in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa erlaubt, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee mit, die die Ocean Viking zusammen mit Ärzte ohne Grenzen betreibt. Nach Angaben des französischen Innenministeriums sollen die 82 Migranten anschließend auf Italien, Frankreich, Deutschland, Portugal und Luxemburg verteilt werden.