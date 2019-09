Seit Anfang 2019 schon beschäftigte die Polizei eine Einbruchserie in den Bezirken St. Johann im Pongau und Zell am See im Pinzgau. Mithilfe der Bilder einer Überwachungskamera kamen die Beamten einem 27-jährigen Pongauer auf die Spur. Sein Auto war auf den Fotos zu sehen, allerdings gab er bei einer Befragung an, seinen Wagen öfter an einen Türken (32) zu verleihen.