Sturm schaffte es gegen die physisch starken Linzer nicht wie erhofft schnell umzuschalten, Halbchancen waren somit vorerst die einzige Ausbeute. Juan Dominguez, der schon in der 23. Minute an einen Schrammel-Kopfball nicht richtig herangekommen war, setzte einen Kopfball (45.1) aus guter Position deutlich drüber. Die Grazer hatten eine sehr magere Passquote und blieben in diesem Bereich auch nach dem Seitenwechsel vieles schuldig. Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl parierte einen Holland-Kopfball (57.), ein Abschluss von Trauner (67.) per Kopf ging daneben. Eine Minute später kam aufseiten der Grazer Debütant Kiril Despodow in die Partie und brachte kurzzeitig viel Schwung. Bei einem vermeintlichen Torraub-Foul von Trauner (70.) am 22-jährigen Bulgaren blieb die Pfeife von Schiedsrichter Walter Altmann zum Missfallen des Großteils der 10.303 Zuschauer stumm. In der nächsten Aktion ließ die Leihgabe aus Italien eine Topchance (71.) aus, Wiesinger lenkte den Ball über das Tor.