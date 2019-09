Bereits zum sechsten Mal in Folge erzielten die „Bullen“ zumindest vier Treffer, zum fünften Mal en suite zumindest fünf bzw. zum ersten Mal sieben. Haaland stellte seine Klasse mit drei Toren und zwei Assists einmal mehr unter Beweis, der 19-jährige Norweger hält bereits bei elf Treffern in der laufenden Liga-Saison. Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch scheint gerüstet für das erste CL-Gruppenspiel der Ära Red Bull: Am Dienstag gastiert Belgiens Meister Genk in Wals-Siezenheim. Die Partie begann mit einer vergebenen Riesenchance durch Okugawa, die erst Goalie Rene Swete zunichtemachte, ehe der Japaner den Nachschuss danebensetzte, erwartungsgemäß. Allerdings wehrte sich Hartberg - ohne Neo-Papa Dario Tadic dafür mit Neuerwerbung Sandro Gotal im Sturm - in der Folge durchaus erfolgreich, agierte mit einem defensiven Dreier-Mittelfeld aggressiv gegen den Ball und ließ die Hausherren rund 20 Minuten zu keiner echten Chance kommen.