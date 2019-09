Ein 73 Jahre alter Urlauber aus Salzburg ist am Freitag in Kärnten Opfer eines Badeunfalls geworden. Der Mann war gegen 17 Uhr reglos im Klopeiner See in St. Kanzian im Bezirk Völkermarkt getrieben. Eine 82 Jahre alte Urlauberin sah den Körper im Wasser und schlug sofort Alarm.