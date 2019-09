Weil mehrere Jugendliche aneinander geraten waren, wurde die Polizei am Freitagabend im Salzburger Tamsweg in eine Seitenstraße gerufen. Als die Beamten die Kontrahenten befragen wollten, zündete sich ein dreister 23-jähriger Kroate direkt neben den Beamten einen Joint an. Er wird nun angezeigt.