Im Bestechungsskandal um Zulassungen zu US-Eliteuniversitäten ist die Schauspielerin Felicity Huffman zu einer zweiwöchigen Haftstrafe verurteilt worden, die sie am 25. Oktober antreten muss. Eine Richterin in Boston erlegte dem 56-jährigen „Desperate Housewives“-Star am Freitag zudem eine Geldstrafe von 30.000 Dollar (rund 27.000 Euro) auf. Außerdem muss Huffman 250 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Ein ehemaliger Segeltrainer an einer Elite-Uni hatte die Sprösslinge reicher Eltern gegen Bestechungsgeld für US-Hochschulen wie Stanford oder Harvard empfohlen. Auch Prüfungsergebnisse waren gefälscht worden. Unter denen, die bezahlt hatten, waren auch einige US-Promis.