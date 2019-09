„Mein Herzensklub“

Am Sonntag, nach einem Jahrzehnt in Italien, Deutschland und Belgien, kehrt er erstmals als Gegner zurück: „Auch wenn es nicht mehr das alte Hanappi-Stadion ist, hat dieses Spiel für mich einen besonderen Stellenwert. Rapid war von Kindheitstagen an mein Herzensklub, ich hatte dort eine wunderbare Zeit.“