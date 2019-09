Die von Sanel Kuljic gegenüber der „Krone“ aufgestellten Behauptungen, wonach in Österreich weiter Spiele verschoben werden, speziell aber die Nennung des Albaners Ardian Takaj als einen der Drahtzieher, haben auch in Albanien viel Wirbel ausgelöst. Und so bot Takaj über seinen seit knapp 30 Jahren in Klagenfurt lebenden Freund Roland Luci der „Krone“ an, persönlich nach Kärnten zu kommen, um seine Sichtweise der Dinge klarzustellen . . .