SAK zeigte sich nach der 0:4-Cup-Pleite in Zell samt Kircher-Knieverletzung in St. Johann wieder in „Liga-Form“, fuhr den achten Erfolg ein. Der nach 2:0-Führung und dem Pongauer Anschlusstreffer per Elfer noch gehörig wackelte. Ehe Jukic mit dem kuriosen 3:1 alles klar machte: St. Johanns Beran spielte nach einem Freistoß-Entscheid den Ball kurz ab – in der Meinung, der zwei Meter vor ihm postierte Mitspieler würde den Freistoß ausführen. Jukic spritzte dazwischen – und schoss ins leere St. Johann-Tor ein. „Ein totales Blackout, das passiert in 100 Jahren einmal“, war St. Johann-Coach Lottermoser verdutzt. „Mersi Jukic ist eben ein Schlitzohr“, war SAK-Coach Fötschl nicht nur mit dem Liga-Topscorer (15 Tore), sondern mit der ganzen Mannschaft sehr zufrieden.