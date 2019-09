Österreichs Volleyball-Nationalteam ist am Freitag mit einer Niederlage gegen Belgien in die Herren-EM gestartet. In Brüssel setzte es gegen den Co-Gastgeber des erstmals mit 24 Teams und in vier Ländern durchgeführten Turniers ein 0:3 (-17,-23,-17). Am Samstag (20.30 Uhr) folgt für die ÖVV-Truppe erneut im Paleis 12 die Pool-B-Partie gegen die Slowakei, zum Auftakt 3:2-Sieger gegen Spanien.