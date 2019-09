Der deutsche Biker (30) war gegen 12.10 Uhr auf der Deferegger Landesstraße bei St. Jakob im Defereggen vom Staller Sattel in Richtung Hopfgarten unterwegs. Vor einer Rechtskurve bremste er sein Motorrad aus unbekannter Ursache stark ab, worauf das Hinterrad blockierte und der 30-Jährige mit dem Motorrad gegen ein Verkehrszeichen stieß. In der Folge stürzte der Lenker mit dem Motorrad einige Meter über eine Böschung in den angrenzenden Wald. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber (Heli Tirol) in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.