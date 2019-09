Das Moor und die heilende Erde zwischen Untersberg und Rainberg zogen schon vor 200 Jahren erste Besucher an. Napoleon hatte diese Kultur mitgebracht. 1865 wollte die Stadt das Geschäft nicht mehr den Bauern überlassen und beschloss, ein Kurhaus zu bauen. Dort, wo jetzt gerade ein neues samt dem Paracelsusbad entsteht. Die Bauern im Moor hatten einen schlechten Ruf: „Wer auf anständige Weise einen Selbstmord begehen will, darf nur in Kreuz- oder Leidbrückl gehen, verhungern oder verdursten, weil der Wirt lieber Fliegen fängt statt die Gäste zu verköstigen“, so ein bayrischer Gast schon damals in einem Leserbrief.