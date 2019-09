Albaner verzögerte Auslieferung

Nach 20 Tagen auf der Flucht wurde Klodjan F. in einer Bar in Düsseldorf geschnappt. Bisher saß er dort in Auslieferungshaft. Zweieinhalb Monate lang, weil F. alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfte, um seine Auslieferung zu verzögern. Gründe gab der Albaner jedoch gar keine an.