Nach dem miserablen Wetter der vergangenen Woche hat nun endlich der Spätsommer in Salzburg Einzug gehalten. Besonders am Sonntag sollte man es nicht versäumen, Zeit in der Natur zu verbringen. Zum Beispiel bei einem Sprung in die heimischen Seen. „So hat der Obertrumersee noch immer eine Wassertemperatur von 20 Grad zu bieten, 19 Grad der Wolfgangsee“, sagt der Meteorologe. Auch das AYA-Bad hat noch geöffnet. „Sollte das Wetter so schön bleiben, dann schließen wir voraussichtlich erst am 22. oder 23. September“, berichtet Michael Hofer, Betriebsleiter des AYA-Bades im Gespräch.