Die rot-weiß-rote Hoffnung trägt den Namen Elias Tranninger. Aktuell steht Platz 11 in der heurigen Saison als bestes Ergebnis für den Oberösterreicher zu Buche. In Graz greift er aber die Top-5 an. Und der steirische Boden liegt ihm, denn heuer kürte er sich in Stattegg bereits zum österreichischen Eliminator-Meister.