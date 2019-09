Crowdfunding hat bereits vielen Projekten auf die Beine geholfen; jetzt soll es auch ein Konzert in Krumpendorf ermöglichen. Pfarrer Hans-Peter Premur will in der Christkönigskirche heuer Erntedank mit der Messe „Prayer Wheel“ von und mit Karen Asatrian feiern. Spenden ermöglichen das Projekt; zum Dank winkt eine CD.