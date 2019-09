25 Jahre lang jagte er Verbrechern in Ungarn hinterher - in seiner Pension trieb es ihn schlussendlich selbst in die Kriminalität: aus Geldnot! Jozsef S. wollte in Wilhelmsburg (Niederösterreich) eine Postfiliale mit Geldinstitut überfallen (er ist geständig). Doch einer aufmerksamen Zeugin kam der Mann mit Perücke „komisch“ vor. Sie schlug Alarm.