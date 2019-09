Das Projekt war anfangs nicht unumstritten, aber es blühte auf: Seit nunmehr 20 Jahren gibt es die Aktion „Natur im Garten“ in Niederösterreich. Und ebenso begleitet die Initiative auch der Igel als Wappentier sowie das Motto „Gesund halten, was uns gesund hält“ - gerade in Zeiten der Klimakrise aktuell wie nie.