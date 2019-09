„Ich brauchte Geld, um es meiner Familie zu schicken“, zeigte sich der „Kriminaltourist“ fast zu allen Vorwürfen geständig. So ließ der 37-Jährige im Juli in Landeck 13 hochwertige Gürtel und Parfüms um knapp 1000 Euro mitgehen. Wenige Tage zuvor machte der Rumäne in Innsbruck fette Beute: In einem Brillengeschäft stahl er in zwei aufeinanderfolgenden Tagen Brillen von Gucci, Prada und Chanel im Wert von insgesamt 9000 Euro. „Was haben Sie mit der Beute gemacht?“, wollte Richter Josef Geisler wissen. Die Antwort ließ nicht nur den erfahrenen Strafrichter schmunzeln. „Ich wollte die Sachen in einem Puff verkaufen, aber man hat mich nicht hineingelassen. Dann habe ich sie auf der Straße an Türken verscherbelt.“