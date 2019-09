Rund 80 Todesfälle pro auf Tirols Bergen

Während sich Unfälle dieser Art in ganz Österreich ereignen, gibt es in Tirol aber, wenig überraschend, einen besonders hohen Anteil an Sportunfällen (30% versus 25%). Hier kommt es vor allem auf den Bergen, Sommer wie Winter, zu teils verheerenden Zwischenfällen. So kam es im Durchschnitt der letzten zehn Jahre auf 80 Todesfälle pro Jahr (inkl. Auslandstouristen) – und damit auf ein Drittel aller tödlichen Alpinsportunfälle Österreichs.