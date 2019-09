Tirolerin will Behandlung und Anwalt bezahlt haben

Die Tirolerin, die gestern unentschuldigt der Verhandlung fern blieb, sieht dies offenbar anderes: Vor der Polizei gab sie an, dass ihr der Syrer unter anderem für Anwaltskosten, Behandlungskosten aufgrund seiner angeblichen Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung und Reisekosten Darlehen in der Höhe von zumindest insgesamt 44.800 Euro abgeknöpft hatte. Und er soll mit der Bankomatkarte der Frau öfters mehr Geld abgehoben haben, als sie wollte und es selbst eingesackt haben. „Ich bin der Meinung, dass ich ihr keinen Cent mehr schuldig bin“, behauptete der Angeklagte felsenfest.