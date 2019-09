Unterirdische Straßen und eine Stadt-Seilbahn

Denn von der Universitätsbrücke bis hin zum Emile-Béthouart-Steg soll am Inn eine Flaniermeile entstehen. „Man könnte den Straßenverkehr unter den Inn an den Rand des rechten Ufers verlegen“, erklärt er. Auch die Erschließung der Stadtteile Hötting und Hungerburg müsse einer Lösung zugeführt werden – Prachensky schlägt eine Stadt-Seilbahn von der Markthalle bis hinauf nach Gramart vor, mit den Zwischenstationen Botanischer Garten in Hötting und Planötzenhof.