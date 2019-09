Während Sie aber davon reden, dass Sie das Ganze durch die „Fridays for Future“-Bewegung mit einer gewissen Fröhlichkeit sehen.

Fröhlichkeit ist übertrieben. Ich hab auch andere Momente. Aber mit Zuversicht, Optimismus und viel Energie, ja. Weil jetzt ist schon ein bisserl Alarmstufe Gelb. Im öffentlichen Bewusstsein, auch bei Leuten in der Industrie, weit über das ursprüngliche Klimaretter-Spektrum hinaus. Das ist jetzt nicht mehr zu bremsen. Und das ist gut. Klar ist: Wenn wir nichts täten, weiter so handeln, als ob wir das Jahr 1980 hätten, naja, schlafen Sie mal bei 35 Grad in der Nacht. Das ist schon extrem belastend. Aber ich will als Bundespräsident nicht DAS in den Vordergrund stellen, sondern vermitteln, dass Veränderungen auf uns zukommen, die wir aber managen können. Gerade wir in Österreich können das, weil wir so gute Voraussetzungen haben, was unser Umweltbewusstsein betrifft, weil wir ja wissen, wie wichtig die Natur ist, wie wichtig die Schöpfung. Ich leide mit, wenn ich sehe, dass der nächste Fichtenwald vor sich hinwelkt. Da geht man doch nicht achtlos vorbei.