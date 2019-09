Strache und Barylli gemeinsam auf Ibiza

Dass er mit dem - in den 1990er-Jahren mit dem Roman „Butterbrot“ höchst erfolgreichen - österreichischen Autor und Regisseur befreundet ist, teilte Strache im Juli via Facebook mit: Da berichtete er von einem Treffen und „tiefsinnigen Gesprächen“ mit Barylli auf Ibiza. „Die Kulisse für den nächsten spannenden Film hätte der Regisseur bereits“, teaserte er offenbar die Doku - mit einem gemeinsamen Foto am Meer - an.