„Wir stoßen an unsere Grenzen“

In Wien ist das teure Präparat zugelassen, in Niederösterreich gibt es jedoch keine Klinik, welche die Kosten übernimmt - die Betroffenen kommen nach Wien. Prof. Kramer: „Wir sagen natürlich immer Ja und weisen niemanden ab. Aber wir stoßen an unsere Grenzen! Wir können nicht alle behandeln.“