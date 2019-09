Genau dort, in den beeindruckenden Clashnarrow Studios auf dem Hügel, nahm er zusammen mit Co-Produzent Sean Read (Dexys, The Rockingbirds) und seinen langjährigen musikalischen Wegbegleitern Carwyn Ellis (Colorama) und James Walbourne (The Pretenders, The Rails) die zwölf neuen Songs auf, die zwischen Erinnerungsmomenten voller rührender Melancholie und lebensbejahenden Northern-Soul-Stompern in bester Edwyn Collins/Orange Juice-Tradition variieren.