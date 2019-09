Ein gemütliches Heim und Mobilität sind laut einer aktuellen Studie sehr wichtig für die Österreicher. E-Mobilität punktet vor allem bei kurzen Fahrten in der Stadt. Den Bedürfnissen beim Wohnen folgte Immobilienentwickler Trio (Thalheim) beim Generationen-Campus in Vorchdorf, der gerade fertig gestellt wurde. „Jeder Wohnungseigentümer kann an seinem Tiefgaragenplatz Steckdose oder Wallbox installieren“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Mairhofer. Die Verkabelung läuft zum jeweiligen Zähler im Technikraum. Und: Erstmals wird ein „E-Car“ in Gemeinschaftsnutzung zur Verfügung gestellt, das per Chipkarte für registrierte Benutzer anspringt. Dieses Fahrzeug borgt man sich als Zweitauto aus.