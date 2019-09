„Ich kenne die Mannschaft und die Spieler von Mattersburg genau und bin zu hundert Prozent überzeugt, dass das absoluter Schwachsinn ist. Das ist nicht das Papier wert, auf das es gedruckt wurde“, so der Burgenländer. Es störe ihn maßlos, dass man den Fußball in den Dreck ziehe, um eine Schlagzeile zu bekommen. „Man will künstlich etwas heraufbeschwören“, so Kühbauer.