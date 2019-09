„Jeder, der in der Wirtschaft Verantwortung übernehmen will, muss lernen, Prioritäten zu setzen. Dieses Wort vom früheren Chrysler-CEO Lee Iacocca gilt auch für die Politik“, sagt Nagl. „Ich unterschreibe das Klimavolksbegehren, weil es auch unserem Ziel, Graz zur führenden Klima-Innovationsstadt in Österreich zu entwickeln, Rückenwind gibt. Wenn wir jetzt wieder nur über jeden Halbsatz dieses Volksbegehrens zu diskutieren beginnen, kommen wir um keinen Schritt weiter!“