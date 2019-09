Eltern präsentieren Kleinkinder wie Erwachsene

Die meisten Mütter und auch Väter genießen die ersten Jahre, in denen sie ihre Kinder einkleiden können. Früh genug entscheiden sie selbst, was sie anziehen und da ist mit den meisten nicht zu diskutieren. Doch manche Eltern übertreiben es mit dem Stilbewusstsein für ihre Kids ein wenig. Unter dem Hashtag #fashionkids präsentieren sie ihre Söhne und Töchter im Kleinkindalter in Outfits, wie sie eigentlich Erwachsene tragen. City4U hat die teilweise skurrilen Bilder.