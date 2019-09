Der ÖAMTC-Flugrettungsstützpunkt in Niederöblarn ist am Freitag nach 13 Monaten Bauzeit während des laufenden Einsatzbetriebs eröffnet worden. Rund 1,1 Millionen Euro wurden in die Erweiterung gesteckt, damit auch ein zweiter Hubschrauber - neben dem Christophorus 14 ist das seit dem Vorjahr der C 99 - genug Platz vorfindet.