ÖVP weist alle Vorwürfe entschieden von sich

Nehammer wies die Vorwürfe entschieden zurück. Schon der erste Satz der Anzeige, in dem eine Besprechung der Staatsanwaltschaft Wien und der Ermittlungsbehörden mit ÖVP-Vetretern am 6. September erwähnt wird, sei falsch, meinte er in einer Stellungnahme. Zum Vorwurf des Maulwurfs von innen sagte Nehammer, Experten hätten bereits einen massiven Angriff von außen festgestellt. Der Generalsekretär sagte den Behörden die bestmögliche Unterstützung der ÖVP bei der Aufklärung zu.