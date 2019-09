In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Aufgrund dringender Fluchtgefahr wird Helmut Elsner am 14. September 2006 in Südfrankreich festgenommen. Die Bawag-Affäre ist in vollem Gange, Elsner werden Untreue und Betrug vorgeworfen. Im Juli 2007 kommt es schließlich zum Prozess.