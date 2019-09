Neue Internet-Challenge soll Umwelt retten

Wie wichtig diese Challenge ist, zeigen aktuelle Zahlen: Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden jährlich weltweit 4,5 Billionen Zigaretten nicht richtig entsorgt, sondern einfach auf den Boden geschmissen. Wo sie bis zu zehn Jahre lang liegen bleiben. So lange dauert es nämlich, bis sie verrottet sind. In jeder einzelnen Zigarette stecken rund 4800 chemische Substanzen und 250 Giftstoffe. Besser wäre es jedoch, ein anderes Behältnis als eine PET-Flasche zu verwenden, idealerweise ein Mehrweg-Gefäß, das sich wiederverwenden lässt.