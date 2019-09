Am 26. Oktober 2018 hatte sich KAC-Stürmer Manuel Geier die Kniescheibe gebrochen, als er einen Schuss blockte. Bei der Schutzausrüstung im Eishockey ein unglaubliches Pech. „Bei 10.000 Schüssen passiert das vielleicht einmal“, meinte der 31-Jährige später. Trotz Comeback-Hoffnungen kam der Steirer in der Vorsaison nicht mehr zum Einsatz, erlebte den Titelgewinn von der Tribüne aus mit. Heute gegen Szekesfehervar steht er aber endlich wieder in der Liga auf dem Eis. „Es wurde auch Zeit. Über den Sommer konnte mein Knie völlig regenerieren. Beim Start der Vorbereitung habe ich es noch gespürt, jetzt ist alles gut“, erzählt Geier, der sich in den acht Spielen (vier Tests, viermal Champions League) gut präsentiert hat. Derzeit läuft er in der Kämpfer-Linie mit Siim Liivik und Marcel Witting auf: „Ich denke das passt gut. Wir spielen einfaches Hockey, so kann ich wieder zu meinem Spiel finden.“