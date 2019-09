Der japanische Elektronikriese Sony setzt bei seinen neuesten Smartphones stark auf das Thema Video und legt mit der Cinema-Pro-App sogar eine recht mächtige Profi-Anwendung dafür bei. Was mit der alles möglich ist, will Sony mit dem Kurzfilm „TASTE“ demonstrieren, in dem sich eine junge Köchin, besessen von der Jagd nach dem perfekten Geschmack, auf die Suche nach den köstlichsten Dingen der Welt macht. Hat etwas von „Das Parfum“ und ist durchaus sehenswert - nicht nur des ungewöhnlichen Aufnahmegerätes wegen.